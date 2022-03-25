وفاة وإصابة 50 شخصاً بحادث طريق الرياض- الطائف

توفي شخص فيما أصيب 50 اخرين بحادث انقلاب في طريق الطائف- الرياض. وفي التفاصيل فقد أوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادثة، وعلى الفور تم تفعيل غرفة القيادة وتحريك القيادة الميدانية وأربع فرق إسعافية، وتم رفع جاهزية الفرق الإسعافية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية.

وقال الحميدان: نتج عن الحادثة 50 حالة، منها 42 «حالة خضراء» تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، وثلاث حالات تحت المتوسط تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وأربع حالات حرجة تم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وحالة وفاة.