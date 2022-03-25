الغذاء والدواء تحذر: القهوة تسبب التسمم في هذه الحالة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة عدم تخزين القهوة بشكل صحيح كونها قد تسبب تسمما غذائيا.

وقالت إن هناك الكثير يخزن القهوة بشكل غير صحيح حيث يربط العديد من الناس تخزين القهوة بالحفاظ على نكهتها الغنية ومذاقها لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لتخزينها بشكل صحيح.

وأضافت أن القهوة قد تكون ممرضة عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة صنع القهوة وبالتالي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

ونصحت بالتخلص من الحليب وبدائل الحلب المنتهية الصلاحية والحرص على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري وعدم استخدام معدات هذه الآلة لإعداد أي شيء آخر.