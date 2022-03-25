الأخبار المحلية

التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة #عاجل

25 مارس 2022 · < 1 minute

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم، سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة.