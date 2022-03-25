الجزائر والمغرب يضع قدما في المونديال بنتيجة إيجابية أمام الكاميرون والكونغو

خطف منتخب المغرب تعادلا ثمينا مع مضيفه الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

تقدم يوان ويسا لصالح الكونغو الديمقراطية بهدف في الدقيقة 12 من تسديدة ارتطمت بالدفاع وخدعت ياسين بونو وسكنت اللشباك.

وأدرك طارق تيسودالي التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 76 من تسديدة رائعة.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل حتى يتأهل إلى المونديال.

أحداث الشوط الأول

منتخب الكونغو تقدم بعد هجوم مرتد لصالح الكونغو الديمقراطية، ومن ثم تسديدة من يوهان ويسا من على حدود منطقة الجزاء لترتطم برومان سايس مدافع المغرب ويتغير اتجاه الكرة إلى الشباك.

كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لصالح الكونغو الديمقراطية وبعد ارتباك دفاعي وخطورة كبيرة كادت الكر تدخل إلى الشباك لولا ياسين بونو حارس المغرب.

هجوم مرتد لصالح الكونغو الديمقراطية عن طريق يوان ويسا الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 53 ركلة جزاء لصالح المغرب بعد لمسة يد على سيدريك باكامبو.

أهدر ريان مايي ركلة الجزاء بعد تسديدة قوية للغاية من علامة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

هدف التعادل جاء بعد كرة طولية رائعة من وسط الملعب إلى البديل أيوب الكعبي الذي مرر كرة رأسية رائعة إلى البديل الآخر طارق تيسودالي الذي سدد كرة صاروخية رائعة سكنت الشباك.

كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الونغو الديمقراطية سددها المهاجم برأسية رائعة تصدى لها ياسين بونو حارس مرمى المغرب ببراعة.

واقترب المنتخب الجزائري من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعدما فاز على مضيفه الكاميروني 1 / صفر، اليوم الجمعة،في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل اسلام سليماني هدف المباراة الوحيد للجزائر في الدقيقة 40.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على أرض الجزائر.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب حتى يتأهل إلى المونديال.