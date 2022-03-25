أخبار دوليّة

أطواق النجاة .. كيف تواجه #روسيا عقوبات الغرب؟؟

متابعات- الوئام:
25 مارس 2022 · < 1 minute
روسيا والاتحاد الاوروبي
روسيا والاتحاد الاوروبي

مع استمرار المعارك في أوكرانيا واستمرار تقدم القوات الروسية من عدة محاور في محاولة للسيطرة على العاصمة كييف تصدت الدول الغربية لروسيا وواجهتها بالعديد من العقوبات القاسية والمؤثرة على اقتصادها.

فالروس وعلى الرغم من أنهم توقعوا نصرا سريعا، تحولوا الآن إلى مجرد محاولة هزيمة الجيش الأوكراني، أو الاستيلاء على المباني الحكومية.

وفي هذا السياق واجهت روسيا العقوبات الغربية باستخدام نظام الدفع الخاص بها SPFS بديلا لنظام SWIFT العالمي، والاستعانة بثرواتها للتأثير في أسعار وإمدادات المعادن والمواد الخام والغاز والنفط، وإجراء معاملات مصرفية بالعملات المشفرة ، وإمكانية التأثير في أسعار الحبوب وإمداداتها لكثير من دول العالم.