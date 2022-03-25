أطواق النجاة .. كيف تواجه #روسيا عقوبات الغرب؟؟

مع استمرار المعارك في أوكرانيا واستمرار تقدم القوات الروسية من عدة محاور في محاولة للسيطرة على العاصمة كييف تصدت الدول الغربية لروسيا وواجهتها بالعديد من العقوبات القاسية والمؤثرة على اقتصادها.

فالروس وعلى الرغم من أنهم توقعوا نصرا سريعا، تحولوا الآن إلى مجرد محاولة هزيمة الجيش الأوكراني، أو الاستيلاء على المباني الحكومية.

وفي هذا السياق واجهت روسيا العقوبات الغربية باستخدام نظام الدفع الخاص بها SPFS بديلا لنظام SWIFT العالمي، والاستعانة بثرواتها للتأثير في أسعار وإمدادات المعادن والمواد الخام والغاز والنفط، وإجراء معاملات مصرفية بالعملات المشفرة ، وإمكانية التأثير في أسعار الحبوب وإمداداتها لكثير من دول العالم.