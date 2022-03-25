بهدف صلاح.. مصر تفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، من بداية المباراة بعدما مرر عمرو السولية، كرة طولية إلى محمد صلاح، خلف المدافعين، ليسددها صلاح، قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في داكار، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط من جانب منتخب مصر، من أجل إحراز هدف مبكر، وفي الدقيقة الرابعة، تقدم المنتخب المصري بالهدف الأول، بعدما مرر عمرو السولية، كرة طولية إلى محمد صلاح، خلف المدافعين، ليسددها صلاح، قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك.

وأجرى منتخب السنغال تغيير اضطراري، في الدقيقة 14 بخروج عبدو ديالو، لاصابته في العضلة الضامة ونزول بابي أبو سيسيه، بدلاً منه.

وفي الدقيقة 16 كرة مشتركة بين ساديو ماني ومحمد عبد المنعم ينتج على إثره اصابة قوية لمحمد عبد المنعم في الانف ويدخل الجهاز الطبي لعلاج مدافع مصر.

وفي الدقيقة 23، أرسل عمر جابر، تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها مصطفى محمد برأسية وأمسك بها الحارس إدوارد ميندي.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ضغط لاعبي السنغال على منتخب مصر، في محاولة منهم لاحراز هدف التعادل، ففي الدقيقة 33، لعبت عرضية من الجانب الأيسر للسنغال داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع منتخب مصر.

وكانت هناك هجمة خطيرة للسنغال في الدقيقة 37، بعدما راوغ ماني، مدافعي منتخب مصر ويسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب وتمر بسلام على مرمى مصر

وفي الدقيقة 39، اجرى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تغيير اضطراري في الدقيقة 39، بخروج محمد عبد المنعم، متأثرًا بإصابته في الأنف، ونزول ياسر إبراهيم بدلا منه.

وحاول لاعبو السنغال احراز هدف التعادل في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول، ولكن تألق لاعبي الفراعنة حال دون ذلك.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط من منتخب السنغال، من أجل إحراز هدف التعادل، ففي الدقيقة 49، لعبت ضربة ركنية للسنغال ترسل داخل منطقة الجزاء وكادت أن تشكل خطورة على مرمى مصر لكن الدفاع تصدى للكرة ثم تصل للسنغال وترسل عرضية خطيرة على مرمى المنتخب يقابلها ماني برأسية تمر بسلام على مرمى الشناوي إى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 53، فرصة للسنغال وتوغل داخل منطقة الجزاء لكن عمر جابر يخرج الكرة من أمام ماني إلى خارج الملعب تصبح ركنية للسنغال،

وكانت هناك انطلاقة من الجانب الأيمن للسنغال في الدقيقة 54، لعبت عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ياسر ابراهيم.

وهدأت المباراة بعد ذلك حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وكانت هناك كرة خطيرة للمنتخب الوطني في الدقيقة 69، من ركلة نفذها صلاح تصل عند مصطفى محمد لعبها بضربة خلفية مزدوجة اصطدمت بتريزيجيه

وأجرى كيروش، التغيير الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 72 بنزول عمر مرموش، بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 74 ضربة ثابتة للسنغال ترسل داخل منطقة الجزاء يخرجها الونش إلى خارج الملعب تصبح رمية تماس للسنغال

وكانت هناك فرصة خطيرة للسنغال في الدقيقة 79، من ضربة ثابتة تصل داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة من لاعب السنغال يتصدى لها الشناوي ببراعة وينقذ مرماه من كرة كادت أن تكون هدف لمنتخب السنغال.

وفي الدقيقة 87 كاد عمر مرموش، أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر من بعدما تلقى تمريرة من محمد صلاح ليسددها قوية من داخل منطقة الجزاء تمر على يسار ميندى إلى خارج الملعب.

وكانت هناك هجمة للسنغال في الدقيقة 89، يتصدى لها حمدي فتحي ويشتتها إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اجرى الجهاز الفني للمنتخب تغيير بخروج تريزيجيه ونزول نبيل دونجا، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن شئ لتنهي المباراة بفوز مصر بهدف نظيف.