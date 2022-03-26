انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق #المملكة #صباح_الخير #طقس_السعودية

يستمر انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وذكر المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.