عاجل… فشل اتفاق أوروبي على كبح أسعار الطاقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الذراع التنفيذي للتكتل سيطرح خيارات لحساب أسعار الطاقة في مايو المقبل وذلك بعد فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى الاتفاق على حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء، حيث عارضت ألمانيا وهولندا التدخل في السوق.

وحاول زعماء التكتل الـ 27 التوصل إلى حل وسط لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة بعد ضغط كبير من إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل.

وتخشى المجموعة المعارضة للتدخل إقدام موردي الطاقة على بيعها في أماكن أخرى بعد تدني الأسعار بشكل كبير.

وقادت إسبانيا، التي شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، المعسكر الذي يريد إصلاح سوق الطاقة في التكتل.