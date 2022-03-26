“الزهايمر” توعي المجتمع بالاضطرابات السلوكیات للمرضى

تنظم الجمعیة السعودیة الخیریة لمرض الزھایمر سلسلة برامجها التوعوية وباكورة العمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (الشریك الإستراتیجي) في دورة ” الخرف والزهايمر – في بيتنا مريض بالزهايمر ” الذي یھدف إلى التوعية في قضية ألزهايمر والاضطرابات السلوكیات المصاحبة له، وذلك في صباح یوم الأحد 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022م عند الساعة 9:30 صباحًا وحتى الـساعة 12 ظهرًا في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة بالریاض (حي المرسلات).

تبدأ الافتتاحية بكلمة ترحيبية للحضور ومنسوبي الوزارة لشكرهم على الجهود المبذولة تليها تعريف خدمات ومسارات الجمعية تلقيها الإخصائية لجين بن عامر، مسؤولة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم .

حيث تستعرض فيها مسارات التحول والتمكين والخدمات المباشرة لمرض ألزهايمر ثم يليها سعادة الدكتور محمد سمير خشيم ، استشاري الطب الباطني، وطب كبار السن حيث يسلط الضوء على تعريف الخرف والزهايمر- تعريف الهذيان مقابل الخرف – أسباب وأنواع الخرف – تشخيص الخرف وأهمية التشخيص المبكر – المفاهيم الخاطئة وتصحيحها، ثم سعادة الدكتورصلاح الدهان ، استشاري طب الأسرة يستعرض فيها علامات التعرف على مريض ألزهايمر – العلاج السلوكي – سلامة البيئة المحيطة – المحافظة على الروتين والنظام – التغذية الحسية .

وتقدم الجمعية جلساتها وورشها التدريبية مع المراكز المتخصصة من جلسات ودعم ومساندة لمقدمي الرعاية بشكل مستمر مع فئاتها المستهدفة.

كما تقدم الجمعية مع الشركاء المختصين خدماتها في متابعة مرضاھم من الناحیة السلوكیة سواء ما یتعلق بالتغذیة أو المساعدة في أداء تقدیم كافة الاحتیاجات الیومیة والمعينات الطبية والأدوية وكافة المساندات.

وذلك في إطار سعي الجمعیة لضمان تنفیذ برامجھا وخططھا وأسلوب إدارتھا وفق أفضل الممارسات العالمیة من خلال عضويتها في منظمة ألزهايمر العالمية لتنفیذ الدورات التدریبیة وورش العمل المتعلقة بعملیة التدریب بمعاییر دولیة وحدیثةلتنقل الخبرات داخل المملكة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.