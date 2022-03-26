وظائف في #حرس_الحدود.. التقديم الثلاثاء المقبل

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقته والمستخدمين وبند الاجور.

وقالت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخله بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عام وأن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة على ان لاتقل عن سنتين مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1443/8/26 هـ حتى يوم الخميس الموافق 1443/8/28 هـ.