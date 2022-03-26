ضبط أكثر من 13.8 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع أكثر من 13.8 الف مخالف .

وتمت الحملات في كافة مناطق المملكة، خلال للفترة من 14 / 8 / 1443 هـ الموافق 17 / 3 / 2022 م حتى 20 / 8 / 1443هـ الموافق 23 / 3 / 2022.

وقامت الحملات بضبط 13801 مخالف، منهم 7953 مخالفًا لنظام الإقامة، و1825 مخالفًا لنظام العمل و4023 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ضبط 175 شخصا حاولوا العبور داخل المملكة

وفي التفاصيل بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 175 شخصًا، 61% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و11% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 45 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وتمكنت الحملات ضبط من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103570 وافداً مخالفًا، منهم 90931 رجلاً، و12639 امرأة.

إحالة 90649 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية

وأظهرت نتائج الحملات عن إحالة 90649 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1973 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8786 مخالفًا.

السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.