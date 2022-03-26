لتدمير قوتها العسكرية.. عقوبات بريطانية جديدة على روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، فرض مزيد من العقوبات، على روسيا، بعد حربها في أوكرانيا.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 65 فردا وشركة ردا على الغز الروسي لأوكرانيا. بحسب بيان.

وأوضح البيان، الذي نشرته وزارة الدفاع، أن العقوبات تشمل شركة كرونشتات الروسية لتصنيع الأسلحة.

وأشار إلى أن العقوبات جاءت مستندة إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات البريطانية، وتستهدف المجمع العسكري الروسي.

وتسعى تلك العقوبات إلى تدمير المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، وتقييد قدرتها على استبدال أي طائرات مسيرة تم خسارتها.