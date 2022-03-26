“المساحة الجيولوجية” تدعو لإطفاء الأنوار والأجهزة في هذا التوقيت

تضامناً مع جهود السيطرة على عوامل المناخ، دعت هيئة المساحة الجيولوجية اليوم السبت، إلي المشاركة في مبادرة “ساعة الأرض”.

وأضافت أن المشاركه في هذا اليوم يأتي من أجل بيئة نظيفة مستدامة، وذلك بإطفاء الأنوار والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية.

وحددت موعد غلق الأجهزة بالمشاركة مع كل دول العالم، من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً.

ويحتفل كل عام في 26 مارس بـ”يوم الأرض”، وذلك تعبيرًا عن تضامنه مع الجهود المبذولة للسيطرة على عوامل التغير المناخي للأرض

وأوضح رئيس قسم الجيولوجيا بالهيئة بالهيئة سابقاً، الدكتور خالد بانخر، .أن هيئة المساحة تعمل على استكشاف مصادر مستدامة وصديقة للبيئة لإنتاج طاقة كهربائية من مصادر جيولوجية متجددة، تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة.