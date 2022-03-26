أشهر نجوم الفن الغائبين عن الموسم الرمضاني 2022.. مع أفضل المنصات والمواقع لمشاهدة مسلسلات رمضان 2022

تعودنا كل عام أن شهر رمضان الكريم يُعرض فيه أقوى وأضخم المسلسلات العربية، وجميعنا يبحث عن المنصات والمواقع التي ستعرض هذه المسلسلات؛ لذلك سوف نقدم لكم أفضل المنصات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2022 لهذا العام.

السباق الرمضاني هو إشارة لمجموعة المسلسلات التي تعرض في كل عام تحديدًا في شهر رمضان الكريم، وعادةً ما يكون هناك منافسة شديدة ما بين المسلسلات لتكون الأفضل في السباق الرمضاني الذي يتجدد في كل سنه بين أشهر نجوم الفن في الوطن العربي، والتي لها إهتمام كبير في أوساط البيت العربي.

أفضل المنصات والمواقع لمشاهدة المسلسلات العربية

موقع فالكونات Falconat

يُعد موقع فالكونات من أفضل المواقع المجانية في مشاهدة المحتوى الترفيهي، وذلك لأنها تضم تقريبًا جميع الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، وتتميز المنصة بسهولة الاستخدام والتنقل السلس بين الفئات المختلفة من الأفلام والمسلسلات.

منصة شاهد Shahid

تعتبر منصة شاهد هي أضخم منصة عربية تعرض محتوى ترفيهي (أفلام، مسلسلات، برامج، عروض، إلخ…)، وتضم المنصة مجموعة ضخمة من الأفلام والمسلسلات المفضلة لدى الجميع. وتتميز المنصة أيضًا بأنها تعرض بث مباشر لمجموعة قنوات MBC وRotana وبعض القنوات الأخرى مما يجعلها متميزة في تخصصها، ومن أهم مميزات المنصة هي سهولة استخدام المنصة والتنقل من خلال القوائم.

موقع شوف تايم ShoofTime

يُصنف موقع شوف تايم من أشهر المنصات في عرض المحتوى الترفيهي على الإطلاق، وتشتهر بأنها تعرض جميع الأفلام والمسلسلات تقريبًا سواء العربية أو الأجنبية، وتعرض المنصة كل مارثون رمضاني جميع مسلسلات رمضان بجودة عالية.

سيما فور يو Cima4U

سيما فور يو هي من أفضل وأشهر المنصات العربية في عرض المحتوى الترفيهي بالمجان. وتتميز المنصة بسهولتها وقوائمها المنسقة وسهلة الوصول. وهي تحتوي على جميع الأفلام والمسلسلات تقريبًا، العربية والأجنبية، وتحتوي المنصة على قسم خاص لمسلسلات رمضان من كل عام. ويوجد بالموقع وضع يسمى “الوضع العائلي” وهذا الوضع يحجب عنك أي عروض إباحية من الظهور لقضاء وقت ممتع مع العائلة بدون أي عروض خارجة. وتوفر المنصة إمكانية تحميل المحتوى بجودات متفاوتة.

موقع شاهد فور يو Shahid4U

مثل المنصة السابقة، فتعتبر منصة شاهد فور يو شبيهة جدًا لمنصة سيما كلوب. وبذلك فهي تحتوي على مجموعة ضخمة من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية معًا، وتعرض المنصة المسلسلات الرمضانية في كل موسم رمضاني بجودة عالية ومناسبة. وتوفر المنصة إمكانية تحميل المحتوى بجودات مناسبة للجميع.

أبرز النجوم الغائبين عن ماراثون رمضان 2022

عادل إمام

يغيب النجم عادل إمام للسنة الثانية على التوالي عن المارثون الرمضاني، بعد أن قدم مسلسل “فلانتينو” في موسم رمضان 2020 والذي حقق نجاح باهر، ومن المعلوم بأنه خلال الفترة الماضية يتداول اخبار متعددة عن وفاته وذلك بشكل كاذب دائماً، وقد يكون الفنان يعاني من مشاكل صحية التي ندعوا الله ان يشافيه منها.

محمد عادل إمام

يغيب النجم محمد عادل إمام نجل الفنان عادل إمام عن الموسم الرمضاني هذا العام بعد تأجيله لمسلسل “تربو” الذي كان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضان 2022، ولكن تم تأجيله بسبب انشغال النجم محمد إمام بفيلمه الجديد “عمهم”. وقد قدم النجم محمد إمام مسلسل “النمر” في المارثون الرمضاني 2021.

يوسف الشريف

يغيب النجم يوسف الشريف عن الموسم الرمضاني 2022. وذلك لانشغاله بفيلمه الجديد للعودة إلى السينما بعد غيابه 3 سنوات عنها. وقد قدم الفنان يوسف الشريف مسلسل “كوفيد 25” في موسم رمضان 2021.

يحيى الفخراني

يغيب الفنان يحيى الفخراني عن السباق الرمضاني لعام 2022. وهذا ليستريح بعد أن قدم مسلسل “نجيب زاهي زركش” في موسم رمضان 2021.

عمرو يوسف

بسبب انشغاله بعرض مسرحية “كازانوفا” في السعودية، ومسلسله “وعد الشيطان”، يغيب فنان عمرو يوسف عن المارثون الرمضاني للعام الرابع على التوالي. وذلك بعد أن قدم مسلسل “طايع” في موسم رمضان 2018.

منى زكي

بعد نجاح مسلسلها “لعبة نيوتن” في موسم رمضان 2021، تغيب الفنانة منى زكي عن السباق الرمضاني 2022.

في النهاية نحب أن نقول “كل عام وأنتم بخير” وشهر رمضان كريم ومبارك على جميع الأمة العربية والإسلامية، وأن يرحم الله موتانا وموتى المسلمين الذين كانوا معنا في رمضان الفائت ونفتقدهم الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.