الخارجية الأمريكية تستعرض ثمار الشراكة مع السعودية في مواجهة “الحوثي”

أثمرت الشراكة العسكرية السعودية – الأمريكية، نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أن منظومة “باتريوت” الدفاعية الأمريكية ساهمت في إحباط 90% من الهجمات الحوثية على المملكة.

وأشارت “غريفيث” إلي أن الولايات المتحدة تعمل على تقديم مساعدات عسكرية لشركائها في منطقة الشرق الأوسط، بحسب مقابلة مع قناة “الحدث”،

وجددت إدانة الولايات المتحدة للهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد المنشآت المدنية والنفطية في المملكة.

وأكدت حق المملكة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها الوطنية وإمدادات الطاقة العالمية.

وحمّلت الحوثيين تداعيات هذه الهجمات وتأثيراتها على المدنيين وعلى أسواق الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة على تعزيز أمن منشآتها النفطية ومواجهة التحديات الحالية في أسواق النفط؛ بما يمنع أي جهة من استخدام الطاقة كسلاح للضغط.