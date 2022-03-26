لهذا السبب.. طالبان تمنع نساء من السفر

كشف مسؤولان في شركة الطيران الأفغانية، عن رفض حكام طالبان الأفغانية، السماح لعشرات النساء بالصعود إلى عدة رحلات جوية، بعضهن إلى الخارج.

وارجع المسؤولان، اليوم السبت ، السبب في منعهن لأنهن كن يسافرن بدون ولي أمر من الذكور (محرم).

وأشاروا إلى غ عشرات النساء اللاتي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم، وكان بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا.

وأوضحوا أنه تم منعهن من القيام برحلات إلى إسلام آباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة.

وسُمح لبعض النساء بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة أريانا، متجهة إلى ولاية هرات الغربية، حسبما أفاد المسؤول. مع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه منح الإذن، فاتتهم الرحلات، على حد قوله.