رئيس برشلونة للاعبيه: من يريد الرحيل لن نندم عليه

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة رسالة للاعبيه بسبب ملف التجديد في الفترة المقبلة.

وأكد لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية أن هناك سياسة ثابتة من الناحية المالية في تجديد عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أنه من يريد الرحيل فلن يندموا عليه ولا توجد أي مشكلة بالنسبة لهم.

وأثنى رئيس النادي الكتالوني على مستوى الفريق في المباريات الماضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري واستعادة شخصية برشلونة من جديد داخل المستطيل الأخضر مع تشافي.

وأشار إلى أنه يتمنى حصد الدوري الأوروبي في الموسم الجاري ليكون خير تتويج لما قدمه اللاعبين وحافز كبير للجميع في الموسم المقبل.