رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تتويج لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر عن شهر مارس

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف “هاتريك” خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام بالدوري الإنجليزي ولم يسجل غيرها خلال الشهر بالبريميرليج

وكانت هناك بعد الأزمات بين رونالدو ومدربه الألماني رالف رانجنيك المدير الفني للفريق، ولكن عاد اللاعب للتشكيل الأساسي وظهر بشكل جيد مع فريقه

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس يجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل 9 جولات من نهاية المسابقة