الدفاع المدني يخمد حريق خزانين نفطيين في جدة #عاجل

تمكن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق نشب بخزانين نفطيين في المملكة، بعد هجوم لجماعة الحوثي.

وقال تلفزيون الإخبارية إن الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع في خزانين نفطيين في مدينة جدة الساحلية، في الوقت الذي تستضيف فيه جدة سباق جائزة السعودية الكبرى بمنافسات بطولة العالم للسيارات فورمولا 1 المقرر غدا الأحد.

وفي وقت سابق؛ ذكر تلفزيون العربية أن الدفاع المدني السعودي تمكن من إخماد الحريق بأحد خزاني الوقود اللذين تضررا في مدينة جدة.