رغم بدء الربيع رسميا.. خبير طقس ينصح بارتداء ملابس شتوية في هذه المناطق

أجواء معتدلة نهارا باردة صباحاً ، غدا الأحد، ونصائح بارتداء ملابس شتوية خفيفه.

وتَوقع خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء، الأحد، باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية، والمنطقة الجنوبية.

ونصح الحصيني بارتداء ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة في هذه المناطق.

وأشار إلى أن “المدينة النبوية، والمنطقة الشرقية ملابس خريفية. وباقي المناطق ملابس ربيعية إلى صيفية”.

وقال “الحصيني”: “البسوا ولبّسوا عيالكم، باكر مدرسة ودوام”.

وكشف “الحصيني” أن أقل درجة حرارة سُجلت اليوم السبت، كانت في محافظة القريات، ومدينة حائل، بلغت 16 درجة مئوية، تلتهما مدينة الرياض التي سجلت 24 درجة مئوية؛ مشيرًا إلى أن هناك تباينًا بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها بفارق 20 درجة مئوية.

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، قال في تصريحات سابقة إن الإعتدال الربيعي حدث في ، 20 مارس 2022 ليكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء ، وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الارضية.

جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.