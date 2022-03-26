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#عاجل.. #التحالف: بدء #ضربات_جويه لمعاقل الحوثيين بمدينة #الحديدة
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الأخبار المحلية
#عاجل.. #التحالف: بدء #ضربات_جويه لمعاقل الحوثيين بمدينة #الحديدة
متابعات الوئام
26 مارس 2022
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طائرات التحالف تقصف الحوثيين
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عن بدء ضربات جويه لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.
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