غدا.. بدء اختبار “مهاراتي” للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن تطبيق اختبار (مهاراتي) لقياس المهارات المكتسبة لجميع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية، والمتوسطة حضورياً،غداً الأحد، في المواد الأساسية؛ لغتي والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

ووجهت الوزارة، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس المقبل حضورياً للطلبة في المدارس، بإشراف معلمي المواد الدراسية، وذلك بشكل إلكتروني يتضمن مادة واحدة أو مادتين، لمدة سـاعة ونصـف الساعة من بداية الحصـة الثانية.

وأوضحت أنه حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال ٢٤ســاعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa​ .

وأشارت إلي أن اختبار (مهاراتي) يهدف إلى قيـاس مهـارات ومعـارف طلبـة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مقررات الفصـلين الدراسـيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وتحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد، والتعرّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، وكذلك توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.

وكانت وزارة التعليم قد نفّذت اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد خلال الفصل الأول من العام الدراسي الماضي؛ لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات خلال السنة الدراسية 1442هـ في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.​

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