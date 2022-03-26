أخبار دوليّة

هولندا تدين الهجمات الحوثية على المملكة

الوئام-متابعات
26 مارس 2022 · < 1 minute

أعربت هولندا عن إدانتها لهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية
وقالت هولندا إن تلك الهجمات غير مقبولة