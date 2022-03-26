بسبب مبابي وهالاند.. مذبحة جماعية في ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن قرار إدارة ريال مدريد برحيل عدد كبير من اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل ضم الثنائي مبابي وهالاند.

وأوضحت التقارير أن إدارة الريال قررت رحيل كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز إلى جانب جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو في ظل رغبتهم بتوفير سيولة مالية لإنهاء عقدي الثنائي مبابي وهالاند.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الريال تضع مبابي على رأس أولوياتها في الموسم الجديد وعلى استعداد للتضحية بأي شيء من أجل ضم تلك الصفقة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري لكنه سيحصل على عقد ضخم في الريال.