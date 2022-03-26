مصطفى غربال يدير لقاء العودة بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حكم مباراة مصر والسنغال في إطار منافسات إياب الدور الفاصل والحاسم المؤهل لتصفيات قطر 2022

وتقام مباراة مصر والسنغال في الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “ديامنديو” في العاصمة السنغالية داكار

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم جزائري مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري “مساعد أول”، وعبد الحق إشتالي “مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكما رابعا

وكانت مباراة مصر والسنغال في جولة الذهاب التي أقيمت بالأمس على أرضية ملعب استاد القاهرة قد انتهت بفوز محمد صلاح ورفاقه بهدفٍ وحيد

جدير بالذكر أن منتخب مصر يسعى لحسم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ بعد المشاركة في منافسات 1934 و1990 و2018.