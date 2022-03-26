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كندا تدين الهجمات الحوثية على المملكة
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أخبار دوليّة
كندا تدين الهجمات الحوثية على المملكة
الوئام-متابعات
26 مارس 2022
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أعربت كندا عن إدانتها للهجمات الحوثية على السعودية
و اعتبرت كندا أن هذه الهجمات مضرة بجهود السلام
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