أخبار دوليّة

كندا تدين الهجمات الحوثية على المملكة

الوئام-متابعات
26 مارس 2022 · < 1 minute

‏أعربت كندا عن إدانتها للهجمات الحوثية على السعودية
و اعتبرت كندا أن هذه الهجمات مضرة بجهود السلام