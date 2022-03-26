شوماخر يتعرض لحادث تصادم هائل في #فورمولا1_في_السعودية .. ومروحية تستعد لنقله

تعرض الألماني ميك شوماخر سائق فريق هاس لحادث تصادم هائل على سرعة عالية خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأوضح فريق هاس اليوم السبت أن شوماخر بدا وأنه “فاقد الوعي” وأنه في طريقه إلى المركز الطبي بمروحية.

واصطدم شوماخر بالحواجز في المنعطف الثاني عشر قبل حوالي خمس دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية ، وتعرضت السيارة لأضرار بالغة ، ليتم رفع الأعلام الحمراء.

ولم تتضح حالة شوماخر بشكل فوري، وبعدها مباشرة دخلت سيارة طبية تابعة لفورمولا-1 بجانب سيارة إسعاف إلى المضمار في جدة.

وكتب هاس عبر شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي في وقت لاحق “لقد سمعنا أن ميك فقد الوعي، لقد خرج من السيارة وهو في طريقه إلى المركز الطبي”.