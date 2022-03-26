عاجل.. فيصل بن فرحان يرفض تشبيه حلب السورية بماريوبول الأوكرانية وتعاطي العالم معهما

دار نقاش مثير بين سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن تأزم الوضع في ماريوبول الأوكرانية.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، كان المفوض الأوروبي يشرح معاناة مدينة ماريوبول الأوكرانية ويؤكد أنها بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا، (في إشارة لدمار المدينتين في الحرب)، ليرد فيصل بن فرحان: “حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا”.

ويرد المفوض الأوروبي: “لكننا الأوروبيون لسنا من فجّر حلب”، ليقابله الأمير فيصل بن فرحان بابتسامة: “لا.. ليس أنتم .. لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفاً”.

ونبه وزير الخارجية فيصل بن فرحان إلى أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين، وإيقاف النزاع ومعالجة هذه المسألة بموجب المعايير الدولية والقانون الدولي مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.