أخبار دوليّة

عاجل.. #التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين في صنعاء

26 مارس 2022 · < 1 minute

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين في صنعاء.