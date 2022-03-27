أخبار الرياضة

رقم قياسي في انتظار المنتخبات العربية في مونديال قطر

27 مارس 2022 · < 1 minute

يبدو أن مونديال قطر ٢٠٢٢ سيشهد رقما قياسيا للمنتخبات العربية من ناحية المشاركة في البطولة والذي قد يكون الأكبر تاريخيا.

 

‏ من المنتظر أن تتواجد 7 منتخبات فى ‎المونديال، خلافًا للمرة الأكبر بالفعل حين شارك 4 منتخبات عربية فقط من قبل فى نسخة 2018، وهي مصر والمغرب وتونس والسعودية.

 

ومن المؤكد مشاركة كل من قطر المنظم والمنتخب السعودي بعد ضمان التأهل، في الوقت الذي اقترب تونس والجزائر والمغرب ومصر من التأهل بعد النتائج الايجابية في مرحلة الذهاب.

 

بجانب فتح الباب لمشاركة الإمارات أو العراق أو سوريا في مرحلة الملحق مع أستراليا.

 

 