رقم قياسي في انتظار المنتخبات العربية في مونديال قطر

يبدو أن مونديال قطر ٢٠٢٢ سيشهد رقما قياسيا للمنتخبات العربية من ناحية المشاركة في البطولة والذي قد يكون الأكبر تاريخيا.

‏ من المنتظر أن تتواجد 7 منتخبات فى ‎المونديال، خلافًا للمرة الأكبر بالفعل حين شارك 4 منتخبات عربية فقط من قبل فى نسخة 2018، وهي مصر والمغرب وتونس والسعودية.

ومن المؤكد مشاركة كل من قطر المنظم والمنتخب السعودي بعد ضمان التأهل، في الوقت الذي اقترب تونس والجزائر والمغرب ومصر من التأهل بعد النتائج الايجابية في مرحلة الذهاب.

بجانب فتح الباب لمشاركة الإمارات أو العراق أو سوريا في مرحلة الملحق مع أستراليا.