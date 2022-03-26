غطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية.. استنكار عربي لبيانات الأمم المتحدة

تجاهلت الأمم المتحدة إدانة الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن ضد المنشآت النفطية في السعودية والأعيان المدنية، بإصدار بيان مقتضب غير محايد.

بيان الأمم المتحدة صدر بعد رد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على هجمات الحوثي، وأعربت منظمة (أونمها) بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، عن قلقها من غارات التحالف، متجاهلة جرائم الحوثي.

البيان قوبل باستنكار عربي واسع، يقول وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المتكررة مؤخرًا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمدادات الطاقة العالمية بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي تواصل ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية مستغلة اتفاق ستوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة، تحت سمع وبصر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي لم تحقق أي تقدم في تنفيذ الاتفاق، وباتت مجرد غطاء للميليشيا لخرق الاتفاق وتنفيذ الأنشطة الإرهابية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة، مشيراً إلى أنه نفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة.

يأتي ذلك في أعقاب اعتداء ميليشيا الحوثي على إمدادات الطاقة في السعودية أمس عبر 16 هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومقذوفات، طالت منشآت حيوية ومناطق مدنية وسط السعودية وجنوبها وغربها.