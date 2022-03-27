طقس_اليوم: غبار وأتربة في 7 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من منطقة نجران وعسير والباحة وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والاوسط.