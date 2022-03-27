استمرار التقديم لـ #وظائف الأطباء.. والنتيجة نهاية كل شهر ميلادي

أعلنت وزارة الصحة السعودية استمرار التقديم على وظائف الأطباء على أن تعلن النتيجة نهاية كل شهر ميلادي.

وقالت أن الوظائف المتاحة للتقديم هي: طبيب مقيم (طب عام).

طبيب استشاري.

نائب (جميع التخصصات).

أخصائيو تمريض.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لجميع التخصصات المشار إليها طوال العام الجاري ابتداءً من 24 /3 /2022 على أن يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة، علمًا بأن الشروط المطلوبة هي كالتالي:

وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، والحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز.

بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.