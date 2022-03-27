قراصنة يهددون #بوتين.. “نترصدك” حتى في غرفة نومك

نشر قراصنة فيديو هددوا فيه الرئيس الروسي بالكشف عن أسراره ووصفوه بأنه “كاذب ومجرم حرب ودكتاتور قاتل للأطفال”.

وهدد القراصنة بوتين قائلين”نترصدك في قصرك وغرفة نومك وحيث تأكل./”

واخترق متسللون ، ينتمون لمجموعة “أنونيموس” الشهيرة، الأمان السيبيراني لبنك روسيا المركزي، الأسبوع الماضي ، وسطوا من أرشيفه على آلاف الملفات والوثائق السرية.

وقال الناشلون في التغريدة، إن ما تم السطو عليه هو محتويات 35000 وثيقة وملف، مدرج بعضها ضمن “اتفاقيات سرية” في البنك، وتبلغ سعة تخزينه 28 Gigabyte بذاكرة الكومبيوتر، وتم توزيعها على عشرات الموقع الألكترونية.

وحذروا أنه إذا تم فرض رقابة على روابط المواقع، فستضعها في روابط جديدـ ليطلع الراعبون على ما فيها من اتفاقيات ومراسلات وتحويلات مالية وأسرار تجارية وتقارير تخفيها روسيا عن شعبها.

كما بثوا فيديو هددوا فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكشف عن أسراره، ووصفوه بأنه “كاذب ومجرم حرب ودكتاتور قاتل للأطفال”