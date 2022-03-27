حرية التعبير تدفع #إيلون_ماسك لانشاء “منصة” تواصل جديدة

يفكر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بجدية في إنشاء منصة وسائط اجتماعية .

ويرى ماسك أن تويتر فشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير، ويعمل بحكم الأمر الواقع مثل ميدان عام، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي”.

وكان ماسك غرّد سابقاً، في 25 مارس قائلا إن “حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة”، وتساءل عما إذا كان تويتر “يلتزم بشدة بهذا المبدأ”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وأخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أحد القضاة، الأسبوع الماضي، أن تغريدات ماسك حول تسلا ستظل موضع للتحقيقات الحكومية، حتى لو ألغت المحكمة اتفاقه لعام 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.