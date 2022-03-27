خالفت إجراءات كورونا.. إغلاق 9 منشآت وضبط 23 مخالفة في الباحة

إغلاق أمانة الباحة مُنشأت تجارية وضبط نحو 23 مخالفة لإجراءات كورونا، من خلال 3897 جولة رقابية.

وأغلقت أمانة منطقة الباحة، 9 منشآت تجارية، وتحرير 23 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, على استمرار الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة في تكثيف الجولات الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.