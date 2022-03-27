وزير الطاقة: تم تدريب كوادر سعودية على برنامجنا النووي

قال ‏وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تم تدريب كوادر سعودية على برنامجنا النووي.

وأضاف ‏وزير الطاقة خلال‎ المؤتمر العالمي لريادة الأعمال “نحن لا نسعى وراء أي نوع من الدعم لتحقيق مستهدفاتنا المناخية”.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN).