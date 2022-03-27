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جدة تستعيد النظام بعد رصد أسوار وبتر خرسانية وعشوائية

متابعات الوئام
27 مارس 2022 · < 1 minute
أمانة جدة
أمانة جدة

استعادت أمانة محافظة جدة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم، بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون، وذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة في النطاق، أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية، عبارة عن 23 من الأسوار والإنشاءات العشوائية بحي “الحرازات”، والتي أُقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.