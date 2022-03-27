جدة تستعيد النظام بعد رصد أسوار وبتر خرسانية وعشوائية

استعادت أمانة محافظة جدة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم، بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون، وذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة في النطاق، أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية، عبارة عن 23 من الأسوار والإنشاءات العشوائية بحي “الحرازات”، والتي أُقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.