بالصور.. جماهير الشعر تستمتع في مهرجان “قاف الرياض”

اختتمت الأمسية الثالثة بمهرجان “قاف الرياض”، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري كثيف من عشاق فن المحاورة، تحت رعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة المنطقة.

وشهدت تنافسا حماسيا بين شعراء الموروث العريق، المتنوع بين القصائد الوطنية والاجتماعية، وأقيمت فعاليات موروث المحاورة بساحة العروض بالدائري الشرقي.

وأحيا الليلة الثانية من الأمسية الثالثة الشعراء: زيد العضيلة، راشد السحيمي، منيف المنقرة، سلطان المنصوري، عبدالله العلاوة، مرهب البقمي.

وشهد مهرجان “قاف الرياض” برامج وفعاليات مصاحبة ضمت العديد من العروض الشعبية، منها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات وتستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة ، وسيتوقف في شهر رمضان المبارك ويستكمل لياليه بعد عيد الفطر المبارك.