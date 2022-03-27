إيقاف 44 مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من إيقاف 44 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أن تم إيقاف 32 مواطنًا و11 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي 1032 متنًا من الإبل و835 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.