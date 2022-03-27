لن تتكرر إلا في 2040.. القمر يقترن بثلاثة كواكب فجر الإثنين

يقترن القمر، فجر غد الاثنين، بثلاثة كواكب وهي الزهرة والمريخ وزحل، بحسب ما أعلنت الجمعية الفلكية بجدة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية، إنه سيرصد بسماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الإثنين هلال القمر يمر بالكواكب الثلاثية المجتمعة سويا بنفس الجزء.

وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أن “السماء تزين الأفق الجنوبي الشرقي ضمن دائرة 8 درجات بسماء السعودية والوطن العربي”.

وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي؛ سيكون هناك “اقتران” لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو ، سيكون الزهرة جنبًا إلى جنب مع المشتري.

ودعت الجمعية، المهتمين بالفلك، إلى عدم تفويت هذا الحدث الفريد، مؤكدا أن الكواكب الثلاثة لن تتجمع بهذا الشكل مرة أخرى إلا بعد 18 سنة مطلع سبتمبر 2040.