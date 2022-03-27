ديوان المظالم: توفر 78 وظيفة في الرياض وجدة والدمام وفق هذه الشروط

أعلن ديوان المظالم، اليوم، عن توفر 78 وظيفة عن طريق التعاقد في كل من الرياض وجدة والدمام وحدد مجموعة من الشروط.

وتشمل وظيفة شاغرة على المرتبة السابعة، و(61) وظيفة على المرتبة السادسة و(16) وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه.

وشملت الشروط أن سعودي الجنسية، مكملًا 18 عامًا من العمر، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والأخلاق، حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

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كما شملت الشروط، أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة، كما يُشترط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية. وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.