أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار قبل انطلاقه بساعات

ينطلق مساء اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 الذي يشارك فيه أشهر نجوم العالم، ويحييه عدد من النجوم وعلى رأسهم الأمريكية ريبا ماكنتاير والكولومبي سيباستيان ياترا والنجمة بيونسيه.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم “Belfast”، و”CODA”، و”Don’t Look Up”، و”Drive My Car”، و”Dune”، و”King Richard”، و”Licorice Pizza”، و”Nightmare Alley”.

وأفضل ممثلة مساعدة جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter، وأريانا ديبوز عن فيلم West Side Story، وجودي دانش عن فيلم Belfast، وكريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog، وأونجانو إيلز عن فيلم King Richard، أما أفضل ممثل مساعد يتنافس كيران هايندز عن فيلم Belfast، وتروي كوتسور عن فيلم CODA، وجيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog، وجي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos، وكودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog.

وعن أفضل فيلم أجنبي، يتنافس “Drive My Car”، و”Flee”، و”The Hand of God”، و”Lunana: A Yak in the Classroom”، و”The Worst Person in the World”، وكذلك أفضل أغنية “King Richard”، و”Encanto”، و”Belfast”، و”No Time to Die”، و”Four Good Days”.