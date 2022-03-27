بورصات الخليج تغلق مرتفعة.. ومصر تواصل خسائرها

ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الأحد، عند الإغلاق، وسط صعود لأسعار النفط، فيما هبط مؤشر البورصة المصرية وحيدا بنسبة 1%، مع استمرار جني الأرباح.

وشهدت السعودية اليوم ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0.4%، مدعوما بقيادة زيادة 1.8 بالمئة في سهم مصرف الراجحي، لكن تراجع سهم أرامكو 1.8% حد من ارتفاع المؤشر.

في السياق؛ أغلق مؤشر البورصة القطرية على ارتفاع 0.7% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الإسلامي 3.1%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم المصري 1.4% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 2%.