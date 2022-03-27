الأمم المتحدة تكشف حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا #حرب_روسيا_واوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #روسيا #أوكرانيا

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

وقال إن إجمالي عدد المدنيين الذين قتلو في الحرب بلغ 1119 حتى الآن، مشيرا إلى أنه أصيب 1790 آخرين.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إنه جاء من بين القتلى 15 فتاة و32 صبيا و52 طفلا خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 26 مارس.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة لعدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها

قتال عنيف، في حين أنه ما زال من الضروري التأكد من تقارير كثيرة.

وقالت الأمم المتحدة إن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية.