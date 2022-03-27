انطلاق أعمال المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم (صور)

افتتح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض فعاليات المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم اليوم الموافق 27 مارس بفندق الماريوت بحي السفارات، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم.

وصرح الدكتور حسين الخضر، رئيس اللجنة المنظمة، واستشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن المنتدى لهذا العام يركز على علاج أورام القولون والمستقيم المتقدمة بأحدث التقنيات الجراحية والطبية، والمتبعه فى أفضل المراكز العالمية، مما يعكس ماوصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور في مجال الخدمات الصحية، ورؤية المملكة للارتقاء بالمجال الصحي لتصبح الدولة الرائدة إقليميا في تقديم الرعاية الطبية التخصصية لأكثر الحالات تعقيدا.

وأوضح الدكتور حسين الخضر، أن سرطان القولون والمستقيم لايزال يتصدر قائمة الأورام الأكثر شيوعاً على مستوى الرجال وفي المرتبة الثانية على مستوى جميع الأورام، الأمر الذي يستدعي التعاون مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم والفصل السعودي لمعالجي المفاغرة المعوية إضافة إلى تعاون دولي مع عدة مراكز طبية عالمية.

وأضاف أن المؤتمر يشتمل على57 محاضرة وجلسة نقاش تضم العديد من الأوراق العلمية المهمة لمناقشة عدة مواضيع في مختلف الجوانب التشخيصيه والعلاجية والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم، مثل عمليات العلاج الكيميائي

البريتوني (HIPEC) أثناء الجراحة، والتى تُعمل الآن عن طريق المنظار، وعمليات إزالة الأورام بالمنظار والروبوت، مما يعكس الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبيه والمساهمه فى تطوير الأداء المهنى والعلمى وتعزيز المشاركه وتبادل الخبرات مع أهم

المراكز الصحيه عالميا.

يذكر أن فعاليات المنتدى تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 45 متحدثاً من بينهم 10 خبراء عالميين من امريكا، استراليا، اوروبا ومن دول الخليج والعالم العربي والذي يعكس أهمية هذا المنتدى ضمن اللقاءت العلمية العالمية.