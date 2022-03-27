“المرور”: ضبط 222 دراجة آلية مخالفة

فذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وتم ضبط 222 منها.

جاء ذلك في إفادة من المرور السعودي، أكد أنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ويعرف نظام المرور الدراجات الآلية بأنها، الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.