وفاة.. واعتداء.. وتحذير.. ثلاث رؤى لمشاهير وقعت حادثتان منها فهل تقع الثالثة؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما ذكره أحد مفسري الأحلام حول أحداث وقعت لمشاهير قبل ثلاثة أسابيع من وقوعها.

حادثتان وقعتا من تفسيراته وسط تساؤل عن الحادثة الثالثة ومن هو هذا المشهور الذي تحدث عنه مفسر الرؤى.

في الرؤية الأولى قال مفسر الأحلام إنه لديه 3 رؤى لثلاثة من مشاهير التواصل الاجتماعي ممن لهم حضور بارز في “التريند” وقال: “الأول كان التحذير له من وقوع غدر وخيانة ومكيدة تدبر له وهو غافل دون علمه، وهو ماحدث للمشهور “هيما” حيث إنه تعرض لاعتداء من قبل أشخاص مجهولين.

وفي الرؤية الثانية قال: “والله أعلم وفاة أحد مشاهير في المملكة ويعتبر من أكثر المشاهير متابعة وهو ماحدث للمشهورة “ساز القحطاني” رحمها الله.

أما فيما يخص الرؤية الثالثة ذكر أنها لمشهور بدأ بداية طيبة ولكنه بدأ يدخل لأمواله أمور مشبوهة ستكون نهايتها وخيمة إن لم يلتفت لنفسه، دون أن يحدد من هو هذا المشهور أو يعطي إشارات توضح هويته.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المشهور الثالث الذي ذكره مفسر الأحلام، ومن سيكون وما هو مصيره وماذا يعني المفسر بما ذكره في تفسيره.