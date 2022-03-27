اتحاد الكرة المصري يوضح حقيقة إصابة محمد صلاح

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن بعثة المنتخب سوف تصل السنغال في العاشرة مساء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:” كارلوس كيروش مدرب خبير ولدية من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المباراة”.

وتابع “محمد صلاح لم يتعرض لأي إصابة ومتواجد مع البعثة بشكل جيد ولا صحة لهذه الاخبار بتعرضة للإصابة”.

وزاد” فندق الأقامة قريب من الاستاد وملعب المباراة بمسافة ربع ساعة ولا صحة عن ابتعادة عن ملعب المباراة بحوالي 60 كم”.

واختتم “الجميع جاهز من اجل المنافسة والفوز والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكل التوفيق للاعبين”.