إصابات #كورونا إلي 479 مليونا

أظهرت بيانات حديثة اليوم الاثنين 28 مارس 2022، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 479 مليون إصابة.

وأظهرت إحصاء لرويترز إصابة أكثر من 478.83 مليون بفيروس كورونا حول العالم.

وكشفت البيانات وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا حول العالم إلى ستة ملايين و496086.

كورونا في ألمانيا

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 20 مليونا و323779 بعد تسجيل 67501 إصابة جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 128457 بعد تسجيل 20 وفاة جديدة.

كورونا في الصين

وسجل البر الرئيسي في الصين 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات 144515 .

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن 1219 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.

وقالت اللجنة إنه لم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

كورونا في البرازيل

وبلغت إصابات كورونا في البرازيل 10 آلاف و239 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البرازيل 29 مليونا و839 ألفا و1032 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 659 ألفا و46 وفاة.